La Soluzione ♚ Una bottiglia per vini rossi pregiati

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Una bottiglia per vini rossi pregiati. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BORDOLESE

Curiosità su Una bottiglia per vini rossi pregiati: Merlot. è considerato fra i migliori vini italiani, ed è uno dei più costosi sul mercato (il prezzo medio di una bottiglia supera i 700 euro). deve il suo... La poltiglia bordolese è un fungicida rameico di contatto, ad azione preventiva, utilizzato come anticrittogamico in agricoltura e nel giardinaggio e, in particolare, nella frutticoltura e nella viticoltura. Il preparato è ottenuto dalla neutralizzazione del solfato rameico pentaidrato con idrossido di calcio. La neutralizzazione si rende necessaria per rimediare alla fitotossicità del solfato di rame puro e permette l'utilizzo diretto della poltiglia in sospensione. Era già utilizzato ai tempi dei Romani, come composto a base di rame e calcio, diluiti in acqua.

