La Soluzione ♚ Tranquillizzare

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Tranquillizzare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RASSERENARE

Curiosità su Tranquillizzare: Prendendola per i capelli; la coetanea rosanna li sorprende e per tranquillizzare anna le dice: "non ti preoccupare, annetta, poi esce il latte." anna... La camera di Vincent ad Arles è il nome di tre dipinti del pittore olandese Vincent van Gogh, realizzati tra il 1888 ed il 1889 e conservati rispettivamente presso il Van Gogh Museum di Amsterdam, l'Art Institute of Chicago ed il museo d'Orsay di Parigi.