Traguardi prestabiliti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Traguardi prestabiliti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : METE

Curiosità su Traguardi prestabiliti: Incorre in una squalifica per non essere rientrato ai box nei tempi prestabiliti dopo che la direzione corsa, per motivi di sicurezza, aveva obbligato... Andrea Mete (Roma, 12 luglio 1985) è un doppiatore italiano.

