La Soluzione ♚ Fu sultano dell Oman

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Fu sultano dell Oman. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TAIMUR

Curiosità su Fu sultano dell oman: Dinastia saudita e il sultano dell'oman, accordo fatto sotto l'egida del rappresentante britannico, il colonnello pelly. nel 1891 il sultano faysal bin turki... Taymur bin Fayal (in arabo ; Mascate, 1886 – Bombay, 28 gennaio 1965) è stato sultano di Mascate e Oman dal 1913 al 1932.

