Sigla che precedette Rai

Sigla che precedette Rai

Soluzione : EIAR

Curiosità su Sigla che precedette rai: Gentiluomini di verona, (che c. leech attribuisce al 1593-1594) e la commedia degli errori che probabilmente la precedette di poco. ambedue le commedie... L'Ente italiano per le audizioni radiofoniche, conosciuto anche con la sigla EIAR, fu la società anonima (società per azioni dal 1942) titolare della concessione in esclusiva delle trasmissioni radiofoniche circolari sul territorio italiano. L'EIAR svolgeva quindi la propria attività di editore e operatore radiofonico in regime di monopolio. La società aveva sede a Roma mentre la direzione generale era a Torino, prima in via Bertola nell'attuale palazzo Enel, poi in via Arsenale 21. È stata la "voce" del fascismo per gran parte del ventennio.

