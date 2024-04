La Soluzione ♚ Semplici e innocenti

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Semplici e innocenti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PURI

Curiosità su Semplici e innocenti: Galleria dello spedale degli innocenti, ora museo degli innocenti, che ha visto fasi di ampliamento e riordino e che è stato inaugurato, nella sua nuova... Puri è una suddivisione dell'India, classificata come municipality, di 157.610 abitanti, capoluogo del distretto di Puri, nello stato federato dell'Orissa. In base al numero di abitanti la città rientra nella classe I (da 100.000 persone in su).

