La Soluzione ♚ Segnale marino

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Segnale marino. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOA

Curiosità su Segnale marino: segnale wow! è il nome dato a un forte segnale radio a banda stretta che fu rilevato dall'astronomo jerry r. ehman il 15 agosto 1977, mentre lavorava al... Il Boa constrictor è un serpente appartenente alla famiglia dei Boidi, molto temuto poiché capace di uccidere anche grandi prede avvolgendole e soffocandole nelle sue spire. L'origine del nome lo si deve al termine latino bova (biscia d'acqua).

Altre Definizioni con boa; segnale; marino;