La Soluzione ♚ Ruolo nel gioco del baseball

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Ruolo nel gioco del baseball. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RICEVITORE

Curiosità su Ruolo nel gioco del baseball: Incaricò di codificare le regole del baseball, regole ancora rispettate. sebbene la codifica delle regole di gioco sia stata nel passato attribuita ad abner... Il ricevitore è la spia (The Catcher Was a Spy) è un film del 2018 diretto da Ben Lewin. Il film è basato sulla biografia La doppia vita di Moe Berg di Nicholas Dawidoff e racconta la vita di Moe Berg, ex giocatore di baseball diventato una spia per il governo degli Stati Uniti durante la seconda guerra mondiale.

