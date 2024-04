La Soluzione ♚ Romanzo del 1818 di Jane Austen

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Romanzo del 1818 di Jane Austen. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PERSUASIONE

Curiosità su Romanzo del 1818 di jane austen: jane austen (steventon, 16 dicembre 1775 – winchester, 18 luglio 1817) è stata una scrittrice britannica, figura di spicco della narrativa neoclassica... Persuasione (Persuasion) è un film del 2022 diretto da Carrie Cracknell. La pellicola è il moderno adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Jane Austen.

