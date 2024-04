La Soluzione ♚ Rimesse per imbarcazioni

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Rimesse per imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : DARSENE

Curiosità su Rimesse per imbarcazioni: Località dogaletto caratteristiche sono le numerose cavane, tipiche rimesse per imbarcazioni da barena. dal 14 maggio 1918 arriva la 39ª squadriglia che resta... La Darsena è un bacino acqueo artificiale situato a Milano nei pressi di Porta Ticinese che è stato utilizzato per l'ormeggio, il rimessaggio delle imbarcazioni che navigavano i Navigli milanesi. Per tale motivo era lo snodo più importante per il traffico fluviale commerciale della città lombarda. La Darsena di Milano ha come immissario il Naviglio Grande, come emissario il Naviglio Pavese e come scolmatore il Cavo Ticinello. La Darsena misura, da un'estremità all'altra, 750 metri di lunghezza e 25 metri di larghezza; ha una superficie di 17.500 metri quadrati e una profondità di un metro e mezzo. Originariamente la Darsena di Porta ...

