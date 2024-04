La Soluzione ♚ La rasentano le imbarcazioni di piccolo cabotaggio

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La rasentano le imbarcazioni di piccolo cabotaggio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : COSTA

Curiosità su La rasentano le imbarcazioni di piccolo cabotaggio: imbarcazione di piccolo canottaggio" La costa o litorale è la linea di confine tra la terra e l'acqua di un oceano, golfo, mare o grande lago. Per la geografia, il limite inferiore (verso il corpo idrico) è il piede della spiaggia, ovvero il limite tra fondale sabbioso e fondale fangoso (questo è il limite al largo del quale il movimento delle onde non arriva al fondo); il limite superiore (verso terra), meno ben definito, è la linea oltre la quale cessa l'influenza delle acque del corpo idrico (ad esempio, il punto in cui le lagune non contengono acqua salata ma acqua dolce).

