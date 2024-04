La Soluzione ♚ Può svolgere la funzione di oggetto in una frase

La soluzione di 21 lettere per la definizione: Può svolgere la funzione di oggetto in una frase. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PARTICELLA PRONOMINALE

Curiosità su Puo svolgere la funzione di oggetto in una frase: Esempi di cui sopra, la mela ha la funzione di oggetto diretto nella diatesi attiva, ma diventa soggetto nella diatesi passiva. il soggetto della frase attiva... Le particelle pronominali sono elementi grammaticali con funzione di pronome, prive di un accento autonomo, che si appoggiano quindi ad altre parole per poter essere utilizzate. Per questa ragione vengono definite anche pronomi clitici. Questi pronomi sono sempre legati sintatticamente al verbo, seguendolo o precedendolo, a seconda che il verbo sia di modo finito o meno. Non possono essere separati dal verbo da alcun elemento tonico, né possono essere usati da soli in forma isolata.

Altre Definizioni con particella pronominale; svolgere; funzione; oggetto; frase;