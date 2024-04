La Soluzione ♚ La pucciniana Lescaut

La soluzione di 5 lettere per la definizione: La pucciniana Lescaut. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MANON

Curiosità su La pucciniana lescaut: Significati, vedi manon lescaut (disambigua). manon lescaut è un'opera in quattro atti di giacomo puccini. la prima rappresentazione ebbe luogo la sera del 1º febbraio... Manon Lescaut è un'opera in quattro atti di Giacomo Puccini. La prima rappresentazione ebbe luogo la sera del 1º febbraio 1893 al Teatro Regio di Torino, con Cesira Ferrani e Giuseppe Cremonini Bianchi. Dirigeva Alessandro Pomè. In questa occasione, l'opera ottenne un successo clamoroso alla presenza del compositore.

Altre Definizioni con manon; pucciniana; lescaut;