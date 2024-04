La Soluzione ♚ Proprio così per i Latini

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Proprio così per i Latini. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIC

Curiosità su Proprio cosi per i latini: Consulatum). grammatica latina aggettivi latini della i classe aggettivi latini della ii classe ablativo assoluto verbi latini participio altri progetti... Sic (pronuncia /'sik/) è un termine della lingua latina (sic, la cui traduzione letterale è "così") ed è usato spesso in italiano per indicare che "è proprio così" (Sic et simpliciter). Da questo termine deriva anche l'avverbio affermativo "sì" dell'italiano. Tale valore è evidente nel latino medioevale dell'opera di Pietro Abelardo Sic et non, il cui titolo significa "Sì e no". Solitamente è usato dagli editori e curatori in genere, nella citazione di un brano nella forma (sic), [sic], o, con maggiore evidenza, sic!, per sottolineare che l'errore (o comunque la difformità ortografica) sono riportati così come li si trova nel testo ...

Altre Definizioni con sic; proprio; così; latini;