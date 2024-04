La Soluzione ♚ Prima dell IMU

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Prima dell IMU. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ICI

Curiosità su Prima dell imu: L'imposta municipale unica (imu) o imposta municipale propria è un tributo (imposta) del sistema tributario italiano, in vigore dal 2012. è un tributo...

