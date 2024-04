La Soluzione ♚ Percepisce un salario

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Percepisce un salario. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : OPERAIO

Curiosità su Percepisce un salario: Lavoratori o disoccupati, vedi reddito minimo garantito. voce principale: salario. il salario minimo, nel diritto del lavoro, è la più bassa remunerazione o paga... Un operaio è un lavoratore dipendente che svolge mansioni prevalentemente manuali.

