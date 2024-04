La Soluzione ♚ Parla ma con fatica

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Parla ma con fatica. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ROCO

Curiosità su Parla ma con fatica: In primo piano la funzione fàtica sono frasi come: stammi a sentire, attenzione, prego, capito ecc. la dimensione fàtica della comunicazione è facilmente... La ditta Roco, con sede a Salisburgo in Austria, è un produttore di modelli e accessori ferroviari in scala. L'azienda produce modelli in scala H0 (1:87) così come scala TT (1:120) e scala H0 (1:87) (Schmalspur). Lo sviluppo di modelli in scala N (1:160) è opera della Fleischmann attraverso la società madre Modelleisenbahn Holding. In Europa, dopo Märklin con 128 mln € e Hornby 70,6 mln €, con 55 mln € di fatturato è il terzo costruttore di fermodellismo (dati 2008).

