La Soluzione ♚ Pacificare

La soluzione di 12 lettere per la definizione: Pacificare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RICONCILIARE

Curiosità su Pacificare: Tutte le lingue semitiche) è s-l-m, che esprime il concetto di "salvare, pacificare". in italiano esiste anche il termine più antico maomettano (oggi raramente... La dinastia afsharide, di stirpe turca, governò la Persia nel XVIII secolo ed ebbe per capitale Mashhad, nel Khorasan. Le vicende della dinastia coincidono con quelle del suo fondatore Nadir Shah, una delle più originali ed enigmatiche figure della storia iraniana. Dopo la caduta dei Safavidi ad opera degli afghani, Nadir combatté al servizio di questi ultimi contro gli Uzbeki. Nadir passò al servizio di Tahmasp II, erede legittimo della dinastia safavide (dopo che quest'ultimo gli negò alcuni pagamenti), e iniziò la riconquista della Persia, che completò nel 1729 ponendo sul trono Tahmasp come re-fantoccio. Quando ritenne il suo potere ...