La Soluzione ♚ Lo è un oggetto da collezione

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Lo è un oggetto da collezione. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RARO

Curiosità su Lo e un oggetto da collezione: Monete da 2 euro commemorative sono diventate oggetto di collezione. non devono però essere confuse con le monete da collezione non ordinarie (con un valore... Raro! è stato un mensile d'informazione e critica musicale italiano, con una particolare attenzione al collezionismo discografico, fondato nel 1987 da Andrea Tinari e Roberto Ruggeri. Ha chiuso nel marzo 2013, quando Fernando Fratarcangeli, il direttore, ha fondato con una nuova società la rivista Raropiù, identica per grafica e contenuti alla prima.

