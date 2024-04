La Soluzione ♚ Lo è la norma rigida e inflessibile

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Lo è la norma rigida e inflessibile. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANELASTICA

Curiosità su Lo e la norma rigida e inflessibile: Nell'intensità e nell'attenzione; aderenza apparentemente inflessibile a specifici rituali o comportamenti non necessari; movimenti corporei stereotipati e ripetitivi... L'urto anelastico, a differenza da un urto elastico, è un urto in cui non si conserva l'energia cinetica. Nell'urto anelastico di corpi macroscopici, parte dell'energia cinetica è trasformata ad esempio in energia vibrazionale degli atomi, che in seguito diviene calore; oppure in molti casi avviene anche una deformazione plastica. Sebbene l'urto anelastico non conservi l'energia cinetica, si ha, come avviene in generale negli urti, la conservazione della quantità di moto totale del sistema. Gli urti anelastici negli acceleratori di particelle sono uno degli strumenti di indagine più importanti nella fisica nucleare e subnucleare, ...

