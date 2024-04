La Soluzione ♚ Non assoluti

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Non assoluti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RELATIVI

Curiosità su Non assoluti: Categoria) ed altrettanti bronzi (assoluti invernali ed assoluti); 2006, due medaglie di bronzo (assoluti invernali ed assoluti) ed un titolo promesse agli... Il pronome relativo sostituisce un elemento della frase mettendo in relazione proposizioni diverse. La frase da esso introdotta risulta subordinata a quella che contiene l'elemento sostituito (proposizione reggente). I pronomi relativi possono sostituire, a seconda dell'utilizzo, il soggetto, il complemento oggetto o un complemento indiretto della proposizione relativa. L'elemento sostituito è detto "antecedente". Il pronome relativo serve in genere a determinare l'antecedente, evitandone la ripetizione. Ad esempio: Carlo è il ragazzo che mi ha aiutato. "Carlo" è l'antecedente di cui si vuole evitare la ripetizione. La reggente e la ...

Altre Definizioni con relativi; assoluti;