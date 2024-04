La Soluzione ♚ Nativo di La Paz

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Nativo di La Paz. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BOLIVIANO

Curiosità su Nativo di la paz: (sorata, presso la paz). australia (nuovo galles del sud). punto di fusione del metallo puro: 270 °c solubile in acido nitrico densità di elettroni: 7,84... Il boliviano (codice ISO 4217: BOB; plurale bolivianos) è la valuta ufficiale della Bolivia. È diviso in 100 centavos. La sua emissione è controllata dal Banco Central de Bolivia, la banca centrale boliviana.

