Maurice musicista

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Maurice musicista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : RAVEL

Curiosità su Maurice musicista: maurice jarre (lione, 13 settembre 1924 – malibù, 28 marzo 2009) è stato un musicista e compositore francese, autore di colonne sonore cinematografiche... Joseph Maurice Ravel (AFI: [zf mis avl]; Ciboure, 7 marzo 1875 – Parigi, 28 dicembre 1937) è stato un compositore, pianista e direttore d'orchestra francese. È stato spesso collegato all'impressionismo insieme al suo contemporaneo più anziano Claude Debussy, sebbene entrambi i compositori respingessero il termine. Il suo brano più celebre per orchestra è certamente il Boléro, che si richiama al genere spagnolo del bolero. Molto nota è anche l'orchestrazione, realizzata nel 1922, dei Quadri di un'esposizione di Musorgskij. Egli stesso descrisse così il suo Boléro: «non c'è forma propriamente detta, non c'è sviluppo, non c'è o non c'è ...

