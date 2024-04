La Soluzione ♚ Località brianzola che ricorda un Alberto

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Località brianzola che ricorda un Alberto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : GIUSSANO

Curiosità su Localita brianzola che ricorda un alberto: Razze animali tipiche: pecora brianzola: razza ovina diffusa principalmente nell'area pedemontana e collinare. la brianzola è una pecora molto rustica di... Giussano (Giüssàn in dialetto brianzolo, AFI: [dy'sa]) è un comune italiano di 26 007 abitanti della provincia di Monza e della Brianza in Lombardia.

