La Soluzione ♚ Un legno per imbarcazioni

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Un legno per imbarcazioni. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LARICE - PITCH PINE

Curiosità su Un legno per imbarcazioni: Cercando l'imbarcazione di salvataggio, vedi lancia di salvataggio. una lancia è una piccola imbarcazione ausiliaria, costruita generalmente in legno, avente... Larix è un genere di conifere appartenenti alla famiglia delle Pinaceae. Vi appartengono i larici, con l'unica specie europea presente in Italia: Larix decidua Miller. Nella flora spontanea italiana ed europea i larici sono le uniche conifere le cui foglie non sono persistenti (non sono sempreverdi e quindi cadono in autunno e inverno), anche se nel mondo esistono altri generi di gimnosperme a foglie caduche.

