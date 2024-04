La Soluzione ♚ Islamici opposti agli sciiti

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Islamici opposti agli sciiti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SUNNITI

Curiosità su Islamici opposti agli sciiti: Della finanza islamica che mirano ad offrire soluzioni in linea con i principi islamici ai governanti e gli stati a maggioranza islamica. dal 1969 i paesi... Il sunnismo (in arabo , ahl al-sunna wa l-jamaa, "il popolo della Sunna e della Comunità") è la corrente maggioritaria dell'Islam, comprendendo circa l'85% dell'intero mondo islamico. Essa riconosce la validità della Sunna (consuetudine, identificata coi Sei libri) e si ritiene erede della giusta interpretazione del Corano, articolata giuridicamente in 4 scuole o madhhab. Queste si dividono in hanafismo, malikismo, sciafeismo, hanbalismo. Mentre il cristianesimo è la maggiore religione del mondo (con 2,4 miliardi di aderenti) e l'Islam la seconda (con 1,8 miliardi), come confessioni il sunnismo (1,6 miliardi) supera il ...

Altre Definizioni con sunniti; islamici; opposti; sciiti;