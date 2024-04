La Soluzione ♚ L Irlanda libera

La soluzione di 4 lettere per la definizione: L Irlanda libera. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : EIRE

Curiosità su L irlanda libera: Dello stato comprendente 26 delle 32 contee dell'irlanda separate dal regno unito di gran bretagna e irlanda con il trattato anglo-irlandese siglato da... L'Irlanda (in irlandese Éire; in inglese Ireland), conosciuta anche come la Repubblica d'Irlanda (in irlandese Poblacht na hÉireann; in inglese Republic of Ireland), è un Paese membro dell'Unione europea. Dal punto di vista dell'ordinamento dello Stato si tratta di una repubblica parlamentare con elezione popolare del presidente solo nel caso in cui il Parlamento non ne esprima uno entro la fine del mandato di quello uscente. Geograficamente la Repubblica d'Irlanda occupa circa l'85% della superficie dell'isola irlandese, la seconda più estesa tra le isole britanniche; il restante 15% rappresenta una delle nazioni costitutive del Regno ...

