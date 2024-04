La Soluzione ♚ Imbarcazioni con le reti

La soluzione di 11 lettere per la definizione: Imbarcazioni con le reti. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : PESCHERECCI - MOTOPESCHERECCI

Curiosità su Imbarcazioni con le reti: Disambiguazione – se stai cercando altri significati, vedi reti (disambigua). i reti erano un'antica popolazione tirsenica di lingua preindoeuropea e... Il peschereccio (motopesca o paranza) è una tipologia di bastimento utilizzato, essenzialmente, per le attività di pesca commerciale, cioè per la cattura di pesci e altra fauna ittica per la vendita.

