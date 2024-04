La Soluzione ♚ Un grado militare

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Un grado militare. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CAPORALE

Curiosità su Un grado militare: Il grado militare è una qualifica attribuita all'interno della gerarchia militare delle forze armate degli stati del mondo. nell'uso comune, il termine... Caporale è un grado militare in uso in molte forze armate, nelle forze di polizia ed organizzazioni del mondo. È il primo graduato, usualmente equivalente al codice di grado NATO OR-2 o OR-3.

