La Soluzione ♚ Le fa il gatto

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Le fa il gatto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FUSA

Curiosità su Le fa il gatto: Disambiguazione – "gatto" e "gatta" rimandano qui. se stai cercando altri significati, vedi gatto (disambigua) o gatta (disambigua). il gatto domestico (felis... Le fusa sono un suono, somigliante a un sordo brontolio, emesso da molte specie di felini e da alcuni viverridi e sono, in modo particolare, una parte integrante della comunicazione dei gatti. Il termine deriva dal fatto che il rumore è simile a quello prodotto dalla rotazione di un fuso. I gatti non sono i soli felini a fare le fusa, nonostante le fusa del gatto siano quelle più conosciute dagli esseri umani. Tra il 1834 e il 1835, Owen e Pocock distinsero i tipi di suono riconducibili a "fusa feline" da quelli dei cosiddetti "gatti ruggenti", come il ghepardo. Da qui sorsero dei primi studi sull'argomento, senza mai giungere a una vera ...

Altre Definizioni con fusa; gatto;