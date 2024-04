La Soluzione ♚ È la forma di molte galassie

La soluzione di 7 lettere per la definizione: È la forma di molte galassie. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SPIRALE

Curiosità su E la forma di molte galassie: e vi sono anche galassie discoidali con alcune caratteristiche intermedie fra le galassie ellittiche e quelle a spirale. la forma delle galassie è influenzata... Una spirale, in matematica, è una curva che si avvolge attorno a un determinato punto centrale o asse, avvicinandosi o allontanandosi progressivamente, a seconda di come si percorre la curva.

Altre Definizioni con spirale; forma; molte; galassie;