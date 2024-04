La Soluzione ♚ Firma la ricetta

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Firma la ricetta. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MEDICO

Curiosità su Firma la ricetta: Oxford english dictionary, recipe. ^ la ricetta elettronica è stata prorogata fino a fine 2024, su wired.it. ^ ricetta a carico ssn, su sistemats1.sanita... Il medico, colloquialmente anche dottore, è il professionista della medicina che si occupa della salute umana e animale, prevenendo, diagnosticando e curando le malattie. Il termine è estensivo e comprende professionisti della salute umana, chiamati nel linguaggio colloquiale semplicemente medici, e professionisti della salute e del benessere animale, nonché della salute pubblica denominati medici veterinari (nel linguaggio corrente si sintetizza spesso la professione in "veterinario").

