Divinità induista

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Divinità induista. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SIVA

Curiosità su Divinita induista: Le divinità induiste sono le forme divine adorate nell'induismo, la religione dominante del subcontinente indiano. questa religione, nella sua forma moderna... Siva (più raramente Sciva; devanagari: , Siva; adattato con grafia inglese in Shiva) è una divinità maschile post-vedica, marito della dea Kali e erede diretta della divinità pre-aria, successivamente ripresa anche nei Veda, indicata con i nomi di Pasupati e Rudra. Fondamento, a partire dall'epoca Gupta, di sette mistiche a lui dedicate, Siva è divenuto, in età moderna, uno dei culti principali dell'Induismo.

