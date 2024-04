La Soluzione ♚ Il dipartimento con capoluogo Strasburgo

La soluzione di 9 lettere per la definizione: Il dipartimento con capoluogo Strasburgo. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : BASSO RENO

Curiosità su Il dipartimento con capoluogo strasburgo: Gaulle. strasburgo è il capoluogo della regione della francia grande est, una regione al nord est della francia. strasburgo oltre ad essere il capoluogo del... Il Basso Reno (Bas-Rhin, in alsaziano Underelsàss o Underrhin) è un dipartimento francese della regione Grand Est.

