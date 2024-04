La Soluzione ♚ Determinare stabilire

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Determinare stabilire. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FISSARE

Curiosità su Determinare stabilire: Stagione regolare, per assegnare la vittoria di una competizione o per determinare le promozioni e retrocessioni. la griglia di partenza dei play-off è... Il samoiedo è una razza canina che prende il nome da un termine obsoleto usato per indicare, tra gli altri, il popolo dei nenci, che vive in alcune aree della Siberia. Pastori nomadi di renne (nenci della tundra), allevano questo bianco, soffice e allegro cane per aiutarli nel lavoro. Nel 1896 i coniugi inglesi Kilburn-Scott iniziarono a dedicare la loro vita alla ricerca e alla formazione del samoiedo moderno, attraverso una selezione mirata alla produzione di soggetti da esibizione, con l'intento soprattutto di fissare il colore bianco puro.

