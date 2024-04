La Soluzione ♚ Copricatena

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Copricatena. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARTER

Curiosità su Copricatena: copricatena (superiormente) guidacatena (inferiormente)... James Earl Carter Jr., detto Jimmy (Plains, 1º ottobre 1924), è un politico statunitense, 39º Presidente degli Stati Uniti d'America dal 1977 al 1981. Da 1971 al 1975 è Governatore della Georgia. Ha quindi vinto la nomination democratica per le elezioni presidenziali del 1976, dove da outsider ha sconfitto il presidente repubblicano in carica, Gerald Ford. Insignito nel 2002 del premio Nobel per la pace, in seguito alla morte di George H. W. Bush, avvenuta il 30 novembre 2018, è divenuto il più anziano ex presidente tuttora in vita. Nel suo secondo giorno di mandato, Carter ha graziato tutti i renitenti alla leva della guerra del Vietnam. ...

