La Soluzione ♚ Un conte rossiniano

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Un conte rossiniano. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ORY

Curiosità su Un conte rossiniano: Dicendo d'esser lindoro, un servo del conte d'almaviva. figaro consiglia al conte di assumere un'altra identità fingendosi un giovane ufficiale, e di presentarsi... Meghan Ory (Victoria, 20 agosto 1982) è un'attrice canadese.

