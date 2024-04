La Soluzione ♚ Concittadini di Socrate

Concittadini di Socrate

Soluzione : ATENIESI

Curiosità su Concittadini di socrate: Opera di senofonte, vedi apologia di socrate (senofonte). «vada come sta a cuore al dio. alla legge si obbedisce. difendersi si deve.» (socrate in platone... La polis di Atene fu uno dei maggiori centri dell'antica Grecia e dell'area mediterranea, lasciando una traccia profonda nella storia culturale e politica dell'Europa e del mondo occidentale. Atene fu una città-stato, la prima nella storia dell'umanità ad adottare un sistema politico democratico. È considerata inoltre la culla del teatro, della filosofia, della storiografia, della pedagogia e della politica, intesa come partecipazione attiva dei cittadini. Nacque nell'Attica, un territorio ricco di risorse agricole e minerarie; già all'epoca dei micenei in quel luogo sorgeva una cittadella fortificata. Atene vera e propria nacque però ...

