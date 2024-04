La Soluzione ♚ Compose la sinfonia Faust

La soluzione di 5 lettere per la definizione: Compose la sinfonia Faust. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : LISZT

Curiosità su Compose la sinfonia faust: Storica del tirolo. ivi sostanzialmente compose la sua nona sinfonia, das lied von der erde e l'incompiuta sinfonia n. 10. al metropolitan opera house di... Franz Liszt (in ungherese Liszt Ferenc; in tedesco Franz Ritter von Liszt; Raiding, 22 ottobre 1811 – Bayreuth, 31 luglio 1886) è stato un compositore, pianista, direttore d'orchestra e organista ungherese del periodo romantico. Considerato uno dei più grandi virtuosi del pianoforte di tutti i tempi, Franz Liszt intraprese la sua carriera di pianista a Vienna, dove studiò con Carl Czerny. Si trasferì poi a Parigi, dove iniziò una fortunatissima attività concertistica che lo portò a esibirsi in tutt'Europa. Il suo contributo allo sviluppo della tecnica pianistica è stato cruciale nella storia dello strumento. Inoltre a lui si deve ...

