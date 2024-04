La Soluzione ♚ Collabora con il ministro

La soluzione di 10 lettere per la definizione: Collabora con il ministro. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SEGRETARIO

Curiosità su Collabora con il ministro: Progetto di riferimento. il sottosegretario di stato, in alcuni ordinamenti, è un componente del governo che collabora con un ministro e lo assiste in particolari... Segretario – una professione, di solito svolta all'interno di un ufficio, che qualifica un collaboratore di un dirigente o di un'autorità Segretario generale o primo segretario – carica di vertice di organizzazioni pubbliche o private, partiti, sindacati etc. Segretario federale – carica di vertice di una federazione o di una articolazione organizzativa di livello intermedio Segretario di stato – carica dell'apparato governativo di uno stato Segretario comunale e provinciale – nell'ordinamento italiano, organi monocratici rispettivamente del comune e della provincia Segretario – un uccello Segretario – Capo o Leader di un Partito ...

