Cementa l amicizia

Cementa l amicizia

Soluzione : LEALTÀ

Curiosità su Cementa l amicizia: Concludere questo trattato di amicizia, cooperazione e mutua assistenza e nominato i nostri delegati [...]» (trattato di amicizia, cooperazione e assistenza... La lealtà è un atteggiamento di correttezza e dirittura morale, attaccamento al dovere e rispetto della propria dignità o una devozione e fedeltà a una nazione, causa, filosofia, paese, gruppo o persona. La lealtà deriva dal latino legalitas e che indica una componente del carattere, per cui una persona sceglie di obbedire a particolari valori di correttezza e appoggio anche in situazioni difficili, mantenendo le promesse iniziali e comportandosi seguendo un codice prestabilito - sia esso tacito o esplicito. In altri termini, si può intendere per lealtà il grado di coerenza tra un comportamento nella pratica e gli ideali a cui si attiene ...

