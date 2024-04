La Soluzione ♚ Casetta di legno russa

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Casetta di legno russa. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ISBA

Curiosità su Casetta di legno russa: La casetta di pietro il grande (in russo i: domik petra i o domik petra pervogo o domik petra velikogo) è una piccola casa di legno, prima... L'isba (in russo ´ izba) è una tipica abitazione rurale russa, a uno o due piani, interamente costruita di tavole di legno e di tronchi d'albero, abitata di solito da contadini.

