La soluzione di 6 lettere per la definizione: La cantautrice Consoli. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARMEN

Curiosità su La cantautrice consoli: Carmen consoli (catania, 4 settembre 1974) è una cantautrice e polistrumentista italiana. soprannominata "la cantantessa", nella sua carriera ha pubblicato... Carmen è un'opéra-comique di Georges Bizet composta da quattro atti (o quadri, come vengono chiamati dal compositore), su libretto di Henri Meilhac e Ludovic Halévy. Tratta dalla novella omonima di Prosper Mérimée (1845), alla quale i librettisti apportarono delle varianti salienti tra cui l'introduzione del personaggio di Micaela, maggior risalto alla figura del torero Escamillo e modifiche al carattere di Don José. Bizet stesso aveva scelto il testo di Mérimée e collaborò anche al libretto, partecipando alla stesura della celebre habanera L'amour est un oiseau rebelle. La prima rappresentazione avvenne all'Opéra-Comique di Parigi il 3 ...

