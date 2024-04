La Soluzione ♚ Cala con il tramonto

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Cala con il tramonto. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : SERA

Curiosità su Cala con il tramonto: L'isola ha dato il nome a una nota vettura del gruppo automobilistico seat. tramonto davanti alla baia di sant antoni eivissa, cala salada, a nord di... Il Corriere della Sera è uno storico quotidiano italiano, edito a Milano, fondato nel 1876 da Eugenio Torelli Viollier. Al maggio del 2023 ha una diffusione media di 246.278 copie. Pubblicato da RCS MediaGroup, è il primo quotidiano italiano per diffusione e per numero di lettori. Il suo slogan è: «La libertà delle idee».

