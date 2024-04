La Soluzione ♚ Battenti di finestre

La soluzione di 4 lettere per la definizione: Battenti di finestre. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ANTE

Curiosità su Battenti di finestre: Ribanta e oscillo-battente, è un sistema che permette l'apertura di finestre e porte-finestre in legno, alluminio e pvc sia a battente che a vasistas con... Ante Budimir (Zenica, 22 luglio 1991) è un calciatore croato, attaccante dell'Osasuna e della nazionale croata.

Altre Definizioni con ante; battenti; finestre;