La Soluzione ♚ Azioni che dànno fastidio

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Azioni che dànno fastidio. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : MOLESTIE

Curiosità su Azioni che danno fastidio: Possono essere distinti in: effetti di danno, ne esistono due forme: danno specifico: causato ai soggetti che si espongono per periodi prolungati recando... Per molestie sessuali si intendono comportamenti lesivi e molesti riguardanti la sfera sessuale. Le definizioni differiscono a seconda dai quadri normativi dei diversi ordinamenti giuridici nazionali. Secondo alcuni studiosi, come la filosofa britannica Miranda Fricker, il fatto che il concetto di molestia sessuale si sia affermato recentemente e con difficoltà è un esempio di ingiustizia epistemica.

