La soluzione di 6 lettere per la definizione: L attore Power. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : TYRONE

Curiosità su L attore power: Riferimento. tyrone william power iv, detto tyrone power jr. (los angeles, 22 gennaio 1959), è un attore statunitense. tyrone william power è l'unico figlio maschio... Tyrone Edmund Power Jr., noto come Tyrone Power (Cincinnati, 5 maggio 1914 – Madrid, 15 novembre 1958), è stato un attore statunitense. È ricordato in particolare per parti di eroe malinconico e spesso perdente oppure di "bel tenebroso", in film girati fra gli anni trenta e cinquanta.

