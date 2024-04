La Soluzione ♚ Arma che ricorda un Arma

La soluzione di 8 lettere per la definizione: Arma che ricorda un Arma. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : CARABINA

Curiosità su Arma che ricorda un arma: Significati, vedi carabinieri (disambigua). l'arma dei carabinieri (dapprima corpo dei carabinieri reali e poi arma dei carabinieri reali) è una delle forze... Una carabina è un'arma da fuoco simile ad un fucile o ad un moschetto, ma relativamente più corta e, talora, meno potente di un fucile, ad esempio adottando munizioni da pistola. Il termine carabina deriva dalla parola araba karab, arma da fuoco più il diminutivo "ina", nel senso di piccolo. Questo tipo di arma venne ideato sul finire del XVI secolo per venire incontro ai bisogni dei soldati a cavallo: dragoni e carabinieri.

