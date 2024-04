La Soluzione ♚ Appassite

La soluzione di 6 lettere per la definizione: Appassite. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : FLOSCE

Curiosità su Appassite: Zibibbo appassite in fruttaio e/o in pianta. erice vendemmia tardiva zibibbo doc moscato di noto passito: doc ottenuto da uve moscato bianco appassite. malvasia...