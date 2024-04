La Soluzione ♚ Andato

La soluzione di 3 lettere per la definizione: Andato. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ITO

Curiosità su Andato: Su tout s'est bien passé è andato tutto bene, su antoniogenna.net. (en) è andato tutto bene, su imdb, imdb.com. (en) è andato tutto bene, su rotten tomatoes... Junji Ito (, Ito Junji; Prefettura di Gifu, 31 luglio 1963) è un fumettista e sceneggiatore giapponese. Considerato uno dei più importanti autori di manga horror, alcune delle sue opere più importanti includono Tomie (1987), dal quale è stata tratta una serie di otto film, tutti sceneggiati dallo stesso Ito, Uzumaki (1998), ispirazione per due videogiochi, un film e un anime, e Gyo - Odore di morte (2001) che ha ricevuto un adattamento OAV. Altre sue famose opere sono Ito Junji Kyoufu Manga Collection, un'antologia di racconti autoconclusivi, Il libro delle maledizioni di Soichi e Ito Junji's Cat Diary: Yon & Mu, ...

